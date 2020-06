In campo è un fenomeno, fuori: "Si nota anche lì". Il direttore sportivo del Borussia Dortmund Michael Zorc ha descritto così il gioiellino inglese Jadon Sancho: "Non è solo un calciatore eccezionale che si nota in campo, a volte anche al di fuori del campo e non è facile per noi", ha detto ai microfoni della Bild. La Juve è avvertita. Sancho è nella lista di Paratici per il futuro, un possibile uomo immagine della Juve da affiancare a Paulo Dybala. Ma occhio all'incognita del carattere.