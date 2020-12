La Juve continua a studiare da lontano i giocatori del Lione, sa che è una squadra di talenti e oltre ad Aouar ha messo nel mirino anche Memphis Depay, in scadenza di contratto a fine stagione. A parlare del futuro dei due giocatori nei radar dei bianconeri è il ds del club francese Juninho Pernanbucano: "Faremo qualche cambiamento, ma andranno via solo giocatori per i quali avevamo già previsto la cessione. I giocatori chiave non si muoveranno, la cosa importante per noi è non abbassare il livello della squadra".