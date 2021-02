Nei giorni scorsi in Inghilterra il nome dell'attaccante del Tottenham Son è stato accostato anche alla Juventus. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2023 e nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara degli Spurs contro il Wolfsberger in Europa League ha fatto il punto sul suo futuro: "Non è il momento giusto per rinnovare il contratto" ha detto il sudcoreano. Un messaggio ai bianconeri e agli altri club interessati a Son.