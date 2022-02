Come sta Aaron Ramsey? Come sta andando la sua avventura ai Rangers? Resterà lì anche il prossimo anno? Tante domande, qualche risposta e anche qualche "è ancora presto", nonostante alcuni segnali già siano arrivati. Sì, perché il gallese, che ben aveva cominciato dal punto di vista del gioco, non ha dato molto seguito a queste prestazioni e, anzi, sta faticando. Non sono mancati i problemi, fisici, come sempre.



Giovanni Van Bronckhorst, allenatore dei Rangers, lo ha di nuovo escluso dalla lista dei convocati, nella sfida contro il Motherwell ad Ibrox, per la Scottish Premiership. La sua ultima partita risale a 10 giorni fa, a Dortmund, in una sorprendente vittoria per 4-2, era la quarta gara consecutiva. Poi più nulla. E il conto porta a metà delle partita saltate: le altre 4 in questo mese scarso in Scozia. In totale 94 minuti e un assist. Troppo poco, oggi, per garantirsi un futuro, per una speranza anche della Juventus in vista del suo ultimo anno di contratto.