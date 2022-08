pensando a una squadra migliore, coprendo le innumerevoli carenze che da circa tre anni la affliggono. Spero di avere torto a pensare che non si siano valutati i rischi di comprare due campioni in parabola discendente, soprattutto dal punto di vista fisico.Spero di avere torto se ho l’impressione che, per essere un pragmatico,sia un tantino fondamentalista e poco relativista. Per lui gli schemi sono una buffonata, sempre; i giovani devono fare esperienza, sempre. Quali giovani? Quelli come Rovella o Cambiaso con campionati di A alle spalle? Quelli che, con la loro vitalità, si dimostrano essenziali per una squadra molle e sfiduciata?Spero di avere torto se, espresso in due partite ufficiali, è quello di “non aver preso gol”, se i migliori giocatori in campo, fra amichevoli e non, sono risultati sempre i portieri (eccezione Di Maria per un tempo).Spero di avere torto se, dopo tre anni e rotti,, fra “corti musi”, costruzione dal basso, Ronaldo-dipendenza, giocatori ritenuti erroneamente risolutivi capaci di far reparto da soli (Locatelli), veri e propri “pacchi” (Arthur, Ramsey, Rabiot), difensori usurati considerati indispensabili (Bonucci, Alex Sandro, De Sciglio).Spero di avere torto se non mi aspetto molto dacome Milik o Paredes. Se non altro Pogba o Di Maria, campioni lo sono stati. Sì, spero di sbagliarmi come quando fu annunciato Mandzukic.Spero di sbagliarmi sesi fa male un giocatore, ne prendo per quel ruolo un altro, a prezzi modici se non di saldo.Spero di sbagliarmi se vedo pocoin giro: fra i tifosi, fra gli osservatori, fra gli juventinologi e in chi scrive.Insomma,superiore alla tristezza generata dai fatti recenti e attuali.