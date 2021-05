3









Atalanta, Juventus e Milan a 69 punti, Napoli a 67 e Lazio a 64 ma con una partita in meno.



Queste sono le 5 candidate per i tre posti rimanenti nella prossima Champions League. Le due che resteranno fuori dovranno accontentarsi dell'Europa League.



Mancano 4 giornate alla fine di questa Serie A che ha visto l'Inter aggiudicarsi lo scudetto.



Nella 35^ giornata, in programma questo weekend, Juventus e Milan si sfideranno tra loro; Atalanta contro il già retrocesso Parma; Napoli e Lazio contro gli insidiosi Spezia e Fiorentina.

Sarà poi la volta del turno infrasettimanale. La Juve sarà l'unica a sfidare una squadra della parte sinistra della classifica: il Sassuolo. Atalanta e Milan saranno aghi della bilancia della corsa salvezza, affrontando rispettivamente Benevento e Torino. Napoli contro la tranquilla Udinese, Lazio col retrocesso Parma.

Giornata di big match la penultima: Juve-Inter e il derby di Roma. Le altre tre contendenti Champions decideranno la lotta per non retrocedere: Genoa-Atalanta, Milan-Cagliari, Fiorentina-Napoli.

Passerà poi la settimana del recupero Lazio-Torino e della finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta.

Ultima giornata: scontro diretto, anzi direttissimo, tra Milan e Atalanta, mentre la Juve sarà in scena a Bologna. Poi Napoli-Verona e Sassuolo-Lazio.



Qui di seguito IL RIASSUNTO: (in minuscolo le gare casalinghe, in maiuscolo le trasferte)