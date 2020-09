Una partitella... di mercato. Anzi, d'allenamento. Ma col mercato sullo sfondo. A scatenare i tifosi bianconeri è stato un like di Edin Dzeko, obiettivo di mercato della Juve, su un post che Leonardo Bonucci ha pubblicato sul suo profilo Instagram dopo la seduta di oggi alla Continassa nella quale ha vinto la partitella di fine allenamento. "Winning team" ha scritto il difensore, e tra i migliaia di like, oltre a quelli di Locatelli, Icardi, Benatia, Matuidi, Barbieri, e altri compagni ed ex, spunta proprio quello di Edin Dzeko. Che sia un segnale?



