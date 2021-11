3 marzo 2018: si gioca uno deiche si riveleranno più decisivi. Una gara, che col senno di poi, può essere identificata come quella simbolo del settimo scudetto consecutivo, vinto ai danni del Napoli di Sarri, insieme al 3-2 di San Siro all'Inter. Il gol divale molto più dei tre punti guadagnati: il Napoli, in campo pochi minuti dopo il fischio finale contro la Roma, perde 4-2 in casa e lascia avvicinare la Juventus. Il sorpasso arriverà una settimana dopo. Il resto, come si dice, è storia. Ecco il video di quel gol: "Un Lazio-Juve da fino alla fine".