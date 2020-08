1









Rodrigo de Paul è stato spesso accostato alla Juventus, potrebbe essere l'alternativa giusta nel tridente del prossimo anno ma può giocare anche mezz'ala per far rifiatare i titolari. Insomma, un jolly che farebbe comodo. Ogni anno che passa l'argentino alza l'asticella e migliora di stagione in stagione, ha rinnovato da poco il contratto ma nonostante il prolungamento l'Udinese sarebbe pronta a trattare la cessione partendo da una valutazione di oltre 35 milioni di euro.