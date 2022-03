Un jolly per il futuro della fascia. La Juventus punta dritta verso un nuovo obiettivo, dal Sud America ma che gioca in Italia: Nahuel Molina. L'esterno, 23 anni, è di proprietà dell’Udinese ed è un nuovo volto della Nazionale Argentina, trionfatore in Coppa America la scorsa estate. Il ds Federico Cherubini l'ha messo nel mirino e alla Continassa, stando a quanto filtra dai salotti delle trattative, pensano a un restyling di entrambe le corsie: a sinistra si pensa al probabile addio di Alex Sandro, con Emerson Palmieri (in prestito al Lione, ma di proprietà del Chelsea) come primo nome per sostituirlo e altri in secondo piano (Mathias Olivera del Getafe, Grimaldo e da Renan Lodi); mentre a destra Cuadrado e Danilo sono confermati, ma anche considerati due jolly, esterno a tutta fascia il primo, centrale e terzino il secondo, entrambi già over 30. Ed ecco perché si pensa al futuro. .



JOLLY ALLA CUADRADO - Si spiegano così i contatti per Molina - scrive Tuttosport - che alla giovane età (23 anni) abbina una buona esperienza tanto con l’Argentina (15 presenze) quanto in Serie A. Tra i punti a favore dell’argentino c’è anche la duttilità, proprio stile Cuadrado. Viene impiegato ovunque, dalla fascia a centrocampo, da mezzala o nel tridente. 3 assist e 6 gol in stagione, numeri che convincono. All'Udinese è arrivato a parametro zero dopo le esperienze con Defensa y Justicia e Rosario Central e si è subito rivelato un gran colpo, che ha mercato in vista dell'estate. Diego Simeone è il maggior pericolo della Juventus: il Cholo ha un debole per il jolly suo connazionale si è già mosso in maniera concreta con l’entourage del ragazzo,anche l'Atletico spinge.