Violare il lockdown per l’amante? In tanti, anzi tantissimi, lo hanno fatto. Stando a un sondaggio realizzato da Gleeden, sito per incontri extraconiugali, su un campione di 1.815 utenti italiani, uno su tre (il 37%) ha ammesso di aver violato la quarantena, dettata dal coronavirus, per incontrare l’amante. Ma sono più gli uomini a tradire che le donne.



Infatti, tra gli uomini la percentuale sale al 61%, mentre le donne al 39%. E no, non si tratta di episodi sporadici, ma di incontri ‘costanti’, due o tre volte. Almeno, è stato così per il 38%, mentre il 29% anche più di tre volte. Il 33% ha confidato, invece, di essersi limitati a un solo ‘faccia a faccia’. Questi sono dati inerenti alla Fase 1, con la Fase 2 qualcosa cambierà. Il motivo?



Il 28% ha detto che resterà prudente, mentre il 72% approfitterà per organizzare nuovi incontri. Con gli uomini che utilizzeranno la giustificazione dello sport, mentre le donne una visita al congiunto. E quando farlo? Quando il partner, quello ufficiale, dorme o è fuori casa per le donne; quando è a fare la spesa per gli uomini.