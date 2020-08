Nella tradizione virtuosa dei grandi centrocampisti della Juventus e della Nazionale, qualche anno prima di Andrea Pirlo c'era Marco Tardelli. Quest'ultimo si è aggiunto al coro degli "in bocca al lupo" rivolti via social al nuovo allenatore della Juventus: "Sono certo che sarai un grande allenatore" ha scritto Tardelli. Del resto, si dice che i grandi centrocampisti siano destinati a diventare ottimi tecnici, in virtù dell'abitudine a dover vedere il gioco nelle sue sfaccettate dinamiche. Il tempo e il campo ci daranno le risposte.