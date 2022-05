"Non sono previsti colpi di teatro", dichiarava negli scorsi giorni Maurizio Arrivabene, proprio come fatto poche settimane prima di portare a Torino prima Dusan Vlahovic e poi Denis Zakaria. Che siano frasi di circostanza o meno, Allegri si aspetta almeno tre colpi, se non quattro, meglio cinque, per quanto legati a doppio filo con l'elenco dei giocatori in partenza. Le priorità in ogni caso sono un attaccante esterno, un centrocampista top, un difensore che prenda il posto di Giorgio Chiellini. Lo riporta il Corriere dello Sport.