Dopo la sconfitta in famiglia contro la squadra di Allegri, il capitano della Juve Under 23ha parlato così a Juventus tv: "Indossare la fascia bianconera è sempre un'emozione speciale, unica. Soprattutto oggi contro la prima squadra. Quest'anno voglio crescere ancora in ogni aspetto, dobbiamo vincere più gare possibile per continuare a crescere e arrivare fino in fondo in campionato. Il sogno? Giocare in prima squadra".