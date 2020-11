Il terzo portiere del Verona, il croato (di Fiume) Ivor Pandur ieri ha parlato a Sky Sport. Ecco alcune sue dichiarazioni: "Alisson e Ter Stegen sono i portieri migliori del mondo ma in Serie A Silvestri è il più forte. Donnarumma e Cragno sono bravissimi e guardo tutti i portieri meglio di me per imparare da loro. Il sogno? Vorrei parare un rigore a Ronaldo, un vero sogno, e giocare in Nazionale che è molto importante per me". Il fuoriclasse della Juventus rimane un punto di riferimento assoluto per il calcio mondiale. Record dopo record.