Ieri nella sua intervista a JTV il difensore Riccardo Capellini, punto fermo della Juventus Under 23 l'anno scorso in prestito alla Pistoiese (prossima avversaria dei bianconeri di mister Zauli domani pomeriggio) si è lasciato a una dichiarazione molto intensa su cosa significhi essere alla Juve: "Rientrare qui dopo essere uscito dalla Primavera e aver trascorso un anno in prestito in Serie C? È stato molto bello. essere legato a questa famiglia ti segna per la vita". Capellini è arrivato nel settore giovanile juventino nel 2015 dalla Cremonese, insieme a Nicolò Fagioli.