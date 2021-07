A due giorni dalla finale dell'Europeo tra Italia e Inghilterra, il Covid cambia i piani del programma previsto dalla Rai per la messa in onda della gara. Secondo quanto racconta l'Ansa, uno dei contagiati tra i giornalisti italiani che stanno seguendo la Nazionale di Mancini sarebbe, telecronista Rai per le partite degli Azzurri e che, inizialmente, era incaricato di raccontare la finale di domenica. Ora, a causa della positività al Covid, dovrà essere sostituito da un collega.