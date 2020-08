Con le sue parate nella seconda parte della stagione, Mattia Perin è stato uno dei protagonisti della salvezza del Genoa: il portiere rossoblù è tornato nel mercato di gennaio in prestito dalla Juventus, dove era scalato a fare il terzo portiere dopo Szczesny e Buffon. Il cartellino del giocatore quindi è di proprietà del club bianconero, ma difficilmente Perin tornerà alla Juve nella prossima stagione: più probabile, invece, che trovi un altro club. La sua volontà è quella di giocare con continuità soprattutto in vista dell'Europeo, al Genoa o in un altro club.