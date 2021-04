Passano i mesi, ma Adrien Rabiot ancora non convince. Né i tifosi, né la società. Un 'Giraffone Moscione' l'ha definito Paolo Di Canio negli studi di Sky. Altro che Cavallo Pazzo... Il francese sta facendo fatica a esprimersi al meglio e la Juventus sta provando a piazzarlo sul mercato. Il contratto in scadenza nel 2023 e l'ingaggio da 7 milioni di euro non aiutano il lavoro di Paratici, che comunque lo ha già offerto a Barcellona ed Everton, dove c'è Carlo Ancelotti che lo riabbraccerebbe volentieri dopo averlo avuto al Psg.