La partita contro lo Spezia ha costituito una sorta di risveglio dai torpori per Federico Bernardeschi, che appena entrato insieme ad Alvaro Morata ha confezionato il gol del centravanti spagnolo che ha sbloccato il risultato. La Juventus ora può e deve contare su un giocatore che, come evidenziato anche dal nostro Scacchiere BN di ieri, può trovare finalmente una sua dimensione juventina nel ruolo di terzino. Perché dopo tanto soffrire (e far soffrire i tifosi bianconeri) e dopo tanto chiedersi se la sua duttilità fosse più una virtù o un limite, è tempo che metta finalmente a frutto il suo danaroso acquisto da parte della Juve.