C'è anchenel, la squadra della settimana di Fifa 22. Oltre al difensore della Juventus, anche un altro giocatore di Serie A: Mario Pasalic dell'Atalanta, protagonista anch'egli con una doppietta nello scorso turno di campionato.Per Bonucci l'ingresso nel Team of the week vale una carta con 86 di overall, 82 invece per Pasalic. Guidano il gruppo Messi con 94 e Kanté con 91, c'è gloria anche per Faivre (81), talento del Brest obiettivo del Milan.