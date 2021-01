Ronaldo Mandragora è pronto a cambiare squadra. Il centrocampista della Juventus, attualmente in prestito all'Udinese ma legato alla Juve da un contratto in scadenza nel 2025, sembra in procinto di passare al Torino. Ancora tutti da definire in questo weekend i dettagli dell'operazione, ma secondo Sky Sport l'approdo di Mandragora nella sponda granata del capoluogo piemontese è davvero molto vicino. Stasera il Torino ha pareggiato 1-1 nell'anticipo di Serie A contro la Fiorentina. Un giocatore come lui in mediana potrebbe dare ordine in una squadra in grande difficoltà, e permettere alla Juve di saggiarne davvero il valore.