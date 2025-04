Un giocatore della Juve Next Gen in Kings League con le Zebras? Il presidente: 'Vediamo...'

Prosegue lache vede tra le squadre protagoniste anche le, il team guidato dallo streameri. La squadra è affiancata dallaprimo club italiano ad avviare una collaborazione di questo tipo in Kings League. Il team Zebras FC nasce con un profondo legame con la Juventus. Il logo della squadra, infatti, rappresenta una zebra, richiamo diretto a uno dei simboli più iconici del Club Juventino, e i colori sociali sono il bianco e il nero, emblema dell'identità juventina,Il presidente del team Zebras FC, noto tifoso bianconero, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante l'after kings su Twitch: "per come sono fatto, se anche dovessimo andare a Parigi a vivere il sogno, se ho avuto tre wild card che mi hanno portato lì, togliere chi si è sacrificato non lo farei mai". Queste le parole di Campolunghi sulla possibilità di inserire un giocatore della Juve Next Gen in squadra. C'è infatti la possibilità di usufruire di alcune carte speciali che permettono di portare nel team giocatori professionisti, ancora in campo o ex giocatori.

Uno scenario che comunque il presidente delle Zebras sembra scartare: "Escludo per il Mondiale? Sì, per il Mondiale lo escludo, porterei chi ha giocato. Il campionto di Serie C sarebbe finito, ma secondo me non sarebbe giusto", ha aggiunto.