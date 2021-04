Ander Herrera, centrocampista basco ex Manchester United, oggi gioca al Paris Saint-Germain, una delle squadre che non ha aderito al progetto della SuperLiga. Ecco la dura presa di posizione di Herrera, affidata ai propri profili social: "Mi sono innamorato di un calcio popolare, del calcio dei tifosi, del sogno di poter vedere la squadra del cuore giocare contro le grandi. Con questa SuperLega europea ammazziamo tutti gli appassionati, ammazziamo la speranza di chi tifa per le piccole, di poter competere contro i giganti. LA SUPERLEGA UCCIDE IL CALCIO".