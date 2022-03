Anthony Martial attaccante del Manchester United ma in prestito secco al Siviglia potrebbe tornare nel mirino della Juventus. Come riporta La Stampa il giocatore non avrebbe più voglia di tornare ai Red Devils e quindi sarebbe alla ricerca di una nuova sistemazione per la prossima stagione. La Vecchia Signora potrebbe essere una soluzione essendo alla ricerca di un giocatore per il post-Dybala.