All'inizio dell'ultima sessione di mercato Arkadiusz Milik era stato trattato dalla Juventus, che aveva trovato l'accordo con il giocatore il quale non aspettava altro che trasferirsi in bianconero. Poi, sulla panchina bianconera è arrivato Pirlo e Paratici ha virato su Dzeko con Milik diretto verso la Roma per sostituire il bosniaco. Alla fine non se n'è fatto più niente e ognuno è rimasto al suo posto, ma secondo quanto riporta Sport Mediaset a gennaio ci sarebbe l'Inter che può farsi avanti per Milik. Con la Juve che - al momento - ha mollato la presa.