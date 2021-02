Mauro Minelli, ex difensore del Verona, ha elogiato la squadra di Juric ai microfoni di calciohellas.it e si è pure soffermato sulla partita di domani sera contro la Juventus al Bentegodi: ​"La Juventus ha campioni che possono risolvere le partite in qualsiasi momento, ma il Verona può mettere in difficoltà chiunque. È una gara che può davvero finire con qualsiasi risultato". Minelli ha militato nell'Hellas per un anno e mezzo, tra il 2003 e il 2004, in Serie B. Ha vissuto anche la Serie A col Catania e oggi gioca in Eccellenza nell'AlbinoGandino.