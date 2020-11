A Radio Sportiva ha parlato Antonello Cuccureddu, che da giocatore della Juventus segnò un memorabile gol scudetto nel 1973 contro la Roma: "Pirlo dice sempre che la Juve è un cantiere, ma i risultati soprattutto in campionato dimostrano che la squadra non è ancora in salute, anche se dopo la vittoria con lo Spezia è tornato l’entusiasmo. Vediamo con la Lazio, ma sta a lui farsi seguire e dare un’impostazione al gioco, perché la Juve è forte. Pirlo si può sbizzarrire e può lavorare con tranquillità perché sa di avere in mano un grande gruppo e giocatori importanti".

ALCUNI GIOCATORI - "Arthur è tecnicamente valido: ha corsa, piede, poi dipende come vuol farlo giocare Pirlo. Chiesa è un esterno importante, è veloce e si sacrifica in fase difensiva. Si parla di professionisti. La Juve per me è sempre la più forte della Serie A, ma mi piacerebbe vederla un po’ più determinata".