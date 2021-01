A distanza di 23 anni, l'ex terzino del Torino Anthony Dorigo ammette una rivelazione clamorosa: "Ho giocato una partita truccata, eravamo d'accordo per il pareggio. Il venerdì prima della partita i proprietari sono entrati negli spogliatoi e ci hanno detto questo - svela l'ex giocatore al The Guardian - Giocavamo contro una squadra di metà classifica in Serie B, ma io ero disgustato. Stavamo lottando per la promozione, non capivo perché dovevamo pareggiare. I giocatori ridevano di me, io sono passato per lo sciocco di turno perché a quel tempo era normale truccare le partite".