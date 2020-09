Fernando Llorente e un futuro in stand by. L'attaccante del Napoli ha lasciato in sospeso tutte le proposte perché spera di tornare alla Juventus. Il giocatore si è offerto al club bianconero, ma dall'altra parte la risposta è stata chiara: no, grazie. In questo momento la Juve non è interessata a Llorente per il quale, tra l'altro, il Napoli vorrebbe un conguaglio da 5 milioni di euro da un club concorrente a quello di De Laurentiis. Llorente si propone, ma la Juve chiude la porta.