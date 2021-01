Intervenuto a Sky Sport, l'ex portiere Nando Orsi ha analizzato lo stato di forma di Wojciech Szczesny, spiegando senza dubbio che: "E' tra i primi cinque al mondo insieme a Donnarumma, Alisson e Oblak. Alla Juve serviva, perché il dopo Buffon non era facile - ha detto Orsi - Mi stupisce che in questo periodo in cui i portieri respingono tutto, lui spesso blocca il pallone. Contro il Milan ha fatto una parata che non vedevo da tanto tempo, ha questa capacità di rendere semplici le cose difficili".