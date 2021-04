Rubinho, ex portiere brasiliano che in carriera è stato anche terzo portiere della Juventus, ha parlato a Taca la Marca di alcuni personaggi legati alla Juventus, a partire dal più illustre tra i suoi colleghi: "Buffon è il miglior portiere della storia del calcio, dal 1995 fino a oggi ha mantenuto una qualità incredibile, ma non se rinnoverà. Gigi al Genoa? Sarebbe bellissimo!"

POGBA - "Gli farebbe bene tornare in bianconero, soprattutto con Pirlo che fu suo mentore in campo".

LA JUVE - "Ho passato anni meravigliosi in bianconero, ma la prima stagione al Genoa è la più importante. Lì iniziò la mia storia, grazie a dei professionisti che mi aiutarono a diventare un portiere migliore: grazie a loro ho avuto poi la possibilità di vincere quattro scudetti con la Juve".