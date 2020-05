Il Psg vuole fare le cose in grande: volete Neymar? Dateci Messi o Griezmann. E' stata più o meno questa la risposta che il ds dei francesi Leonardo ha dato al Barcellona che da quasi un anno è in pressing per riportare il brasiliano in Spagna. L'ex Santos, nell'estate scorsa, era stato accostato anche alla Juventus ed è uno dei nomi nella testa del club come possibile sostituto di Cristiano Ronaldo nel ruolo di uomo immagine. Se Neymar era già un obiettivo complicato prima, però, in questo periodo è ancora più difficile pensare a un suo arrivo in Italia.