Il Milan, dopo aver perso Calhanoglu, punta a regalare a mister Pioliin grado di aiutare il club rossonero a disputare un campionato di alto livello.Il trequartista spagnolo classe 1992 non sarebbe più nei piani del Real Madrid, che lo cederebbe ad un prezzo quasi impensabile fino a qualche stagione fa, ovveroAnche per i bookmakers l’approdo in rossonero del fantasista del Real Madrid in questa sessione di mercato è decisamente probabile: secondo Agipronews, Isco al Milan paga infatti 2 volte la posta.