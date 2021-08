La trattativa per il ritorno diè ormai andata in porto. In queste ore l'agente del centrocampista di proprietà del Chelsea ha incontrato i dirigenti rossoneri a Casa Milan e la chiusura dell'affare è a un passo. Il 27enne francese,ha già raggiunto l’accordo con il Milan accettando un netto taglio sul proprio stipendio. Dopo l'esperienza dello scorso anno al Napoli, Bakayoko è pronto quindi a tornare in Serie A.