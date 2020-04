La Juve ci aveva provato l'estate scorsa a portare Juan Miranda in Italia, ma il terzino del Barcellona è finito in prestito biennale allo Schalke. L'avventura in Germania però non ingrana: poche partite giocate e la possibilità di cambiare subito aria. Sul classe 2000 ha messo gli occhi la Sampdoria, che già quando la Juventus lo stava trattando stava valutando se fare un tentativo. Il contratto del giocatore scade nel 2021, dopo aver trattato con i bianconeri la Serie A bussa di nuovo alla porta di Miranda.