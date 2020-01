Bruno Fernandes ha avuto un'estate movimentata nella quale avrebbe potuto lasciare lo Sporting Lisbona. L'ex Sampdoria, Udinese e Novara era stato accostato anche alla Juventus, ma la squadra che si era mossa concretamente era stato il Tottenham. A parlare del mercato estivo è stato lo stesso centrocampista dello Sporting: "Pensavo di partire, anche perché probabilmente era il momento giusto per farlo - ha detto a Record - Ci sono stati molti contatti col Tottenham, unica squadra con cui ho accettato di parlare. Rappresenta a pieno ciò che vorrei avere, mi sarebbe piaciuto vestire quella maglia. In ogni caso ho sempre detto e pensato che sarebbe spettato allo Sporting decidere del mio addio. Nulla è cambiato e sono felice di essere qui. E' un onore poter continuare a rappresentare questa squadra. Fino a quando sarò qui, darò sempre tutto per questi colori”.