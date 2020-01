Jerome Boateng era una delle idee della Juventus dopo l'infortunio di Chiellini. I bianconeri cercavano un profilo d'esperienza in caso di partenza di uno tra Demiral e Rugani, poi i dirigenti hanno deciso di tenere i due centrali senza nuovi arrivi di fine mercato. Per il difensore del Bayern Monaco però non è tramontata l'ipotesi di venire in Italia: secondo il Daily Mail il giocatore piace al Milan.