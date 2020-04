1









La Juventus ci ripensa, e ci riprova: in casa bianconera c'è un ritorno di fiamma per Thiago Alcantara, come riporta Tuttosport. Stavolta si può prendere a prezzo di saldo, perché il contratto con il Bayern Monaco scade nel 2021 e i tedeschi potrebbero cederlo la prossima estate per poi non perderlo a parametro zero in quella successiva. Il nome di Thiago era già stato accostato più volte alla Juventus dai tempi del Barcellona senza però mai che si concretizzasse l'affare, ora potrebbe essere arrivato il numero giusto.