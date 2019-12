Tante critiche per Sarri dopo la sconfitta in Supercoppa italiana contro la Lazio, ma, secondo alcuni esperti, non è demerito dei bianconeri ma merito della squadra di Inzaghi, che in questo momento ha una marcia in più di tutte le altre squadre della Serie A. A confermare la tesi è l'ex allenatore della Juve Gigi Maifredi, che a Radio Sportiva ha spiegato: "Nella Juventus non si è incrinato nulla. Semplicemente i bianconeri hanno perso contro una squadra che gioca in maniera magnifica, la Lazio. Può succedere di incontrare una squadra superiore a te nella singola partita, bisogna accettarlo e andare avanti".