Le parole diex attaccante del Manchester United e dell'Inghilterra, intervistato da Teleradiostereo: "Non è stato assolutamente facile battere la Danimarca in semifinale, ma sapevamo sarebbe stato così. Hanno giocato un calcio eccellente ed è stata veramente dura batterli. Vero che il rigore che ha deciso la partita era discutibile,lcuni miei ex compagni hanno criticato l'Italia? Difficile da credere, l'Italia è stata la favorita fin dall'inizio di questa competizione. Adoro come Mancini fa giocare la sua squadra, quella di domenica sarà una delle più belle finali che fosse possibile ipotizzare, tutte e due le squadre vogliono e possono vincerla. Sarà una partita fantastica e di grande forza con un grande impatto fisico.