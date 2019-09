Ottavio Bianchi, ex allenatore di Inter e Napoli, ha parlato della corsa scudetto sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: "Il Napoli non può permettersi altri passi falsi dopo quello col Cagliari se vuol vincere il titolo. È una seria candidata. Da anni arriva sempre in alto, sempre sul podio alle spalle della Juve che quest’anno ha i suoi problemi da risolvere: un allenatore nuovo, una rosa troppo ampia. Non è facile lasciare a casa giocatori di quel valore. Nel Napoli l’ossatura è rimasta la stessa, ci sono anche adeguati ricambi. Può farcela".