L'ex difensore del Napoli Fabiano Santacroce ha parlato di Andrea Pirlo e Maurizio Sarri in un'intervista a 90min.com: ​"Parlano tutti di un predestinato e conoscendo le doti tattiche del mister penso che sicuramente possa esserlo anche se è un rischio grande iniziare la carriera da allenatore in una squadra che deve e vuole vincere tutto. Sarà comunque bello rivederlo sui campi da gioco con un altro ruolo! Sarri non è riuscito a far adattare i giocatori al suo gioco e questo lo ha penalizzato, le sue squadre solitamente hanno sempre avuto un’identità di gioco che è sempre stata più che lodata in tutti questi anni, ma probabilmente non è riuscito a farsi seguire dai giocatori e penso che sia stato un peccato perché sarebbe stato interessante vedere una squadra con tutti quei campioni giocare 'alla Sarri'".