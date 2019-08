Giovanni Bia, ex difensore tra le altre di Inter e Napoli, ha dato un'idea al club partenopeo per queste ultime e caldissime settimane di mercato. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: "Napoli su James e Lozano? Visto quanto accaduto in questi ultimi giorni dovrebbe pensare anche a Dybala". La Joya, ha ribadito la fonte, non è per ora nei progetti di mercato del presidente Aurelio De Laurentiis, che però potrebbe cambiare idea nel caso in cui dovesse saltare uno tra i due affari sopra citati.