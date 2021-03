Nel corso di un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l'ex Milan Lucas Biglia ha parlato di Alessio Romagnoli, capitano rossonero che nell'ultimo periodo - in particolar modo dopo il derby - è finito al centro di diverse polemiche rispetto alle sue prestazioni. Queste le sue parole, riportate da calciomercato.com: "Non lo lascerei mai andare via. Tomori è bravo, ma lui è il capitano. Non avrebbe problemi a trovare un’altra squadra. Big come Juventus o Manchester City lo prenderebbero a occhi chiusi".