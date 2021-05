Le parole di Riccardo Montolivo, ex centrocampista del Milan e della Fiorentina, a Dazn pochi minuti dopo il fischio finale di Bologna-Juventus che ha consegnato la qualificazione alla prossima Champions League ai bianconeri: "Quando una stagione non va per il resto giusto, le responsabilità sono da dividere tra tutte le componenti. E nel caso di questa Juve penso che Andrea Pirlo sia il meno colpevole, per una stagione non brillante che in ogni caso ha portato due trofei e la qualificazione in Champions. Certo, non ci si aspettava così tanti punti in meno dell'Inter, ma al futuro si può guardar con fiducia".