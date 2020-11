Quel gol di Caicedo all'ultimo minuto ha lasciato l'amaro in bocca in casa Juve, due punti lasciati all'Olimpico quando sembrava ormai fatta. Chi non è sorpreso di quello che è successo è l'ex portiere biancoceleste Luca Marchegiani, che negli studi di Sky Sport ha commentato: "Non mi aspettavo molto di più dalla Juve, secondo me al momento è questa: una squadra che deve ancora trovare la chiave giusta. Però non è giusto togliere a un allenatore la possibilità di portare la propria idea di gioco in una squadra, a maggior ragione se è giovane" ha detto riferendosi a Pirlo.