L'ex attaccante, tra le altre, della Juventus Roberto Boninsegna, ha parlato al Corriere della Sera analizzato la corsa scudetto: "Non so chi sia più in crisi tra la Juve e la Lazio. Prima eravamo spesso a pari punti fino all'ultima giornata, ora sei punti, che sarebbero sette, sembrano pochi. L'Inter? Farebbe bene a non montarsi la testa dopo la vittoria contro la Spal retrocessa. Si può parlare di scudetto, ma credo che il treno sia già passato. La speranza, semmai, è data dal fatto che la Juve ha preso appena due punti in tre partite. E questo fa rumore. I bianconeri penso che siano Chiellini-dipendenti, senza il capitano faticano a non prendere gol. La squadra più in forma in questo momento è l'Atalanta, che può sperare anche lui di vincere lo scudetto".