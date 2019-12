Largo al tridente secondo l'ex juventino Massimo Mauro, che, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha spiegato che si può schierare a una condizione: "Per supportarlo va blindata la difesa - dice Mauro - Il problema della Juve è che non riesce a stare corta per esprimere il potenziale offensivo, ma le vittorie in Champions passando da Ronaldo, Higuain e Dybala. Un problema? La fascia sinistra. E io punterei di più su Bernardeschi".