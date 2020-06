Non è iniziata benissimo l'avventura diin Qatar, e potrebbe finire dopo soli sei mesi. Nella sessione invernale di mercato l'attaccante croato aveva lasciato la Juventus per trasferirsi nell'Al-Duhail dove già giocava l'ex compagno Medhi Benatia, ma ora sta già valutando la possibilità di rientrare in Europa: secondo il portale turco Fotomac, il Feberbahçe sta pensando di prendere l'ex attaccante bianconero.